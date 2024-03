Bei einem Angriff auf einen Truppenübungsplatz in der Region Luhansk sind 10 Angreifer getötet worden - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein russischer Truppenübungsplatz in der Nähe des vorübergehend besetzten Trekhizbenka in der Region Luhansk wurde am 13. März getroffen. Dabei wurden 10 russische Militärangehörige getötet, berichtete der russische Telegramkanal ASTRA unter Berufung auf Quellen.

„Drei nicht identifizierte Raketen haben am Morgen des 13. März einen militärischen Übungsplatz in der Nähe des besetzten Dorfes Trekhizbenka in der Region Luhansk angegriffen“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei dem Angriff mindestens 10 Soldaten getötet wurden. Die genaue Zahl der Toten und Verwundeten ist nicht bekannt.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine am 20. Februar in der Nähe des Dorfes Trudowskoje im Bezirk Wolnowacha der Region Donezk zwei Raketen des Mehrfachraketen-Systems HIMARS auf die Reichweite der Angreifer abgefeuert haben. Mindestens 60 feindliche Kämpfer könnten auf dem Schießplatz getötet worden sein.