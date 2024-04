In einem Hotel in der Region Iwano-Frankiwsk ist ein Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einem Hotel im Ferienort Worochta in der Region Iwano-Frankiwsk ist ein Feuer ausgebrochen. Dies teilte der Staatliche Dienst für Notfallsituationen am 20. April mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rettungskräfte eine Meldung über ein Feuer in einem vierstöckigen Haus erhielten. Die Fläche des Brandes betrug 300 Quadratmeter. Das Feuer griff auf den vierten Stock und das Dachgeschoss über.

Die Bewohner des Hotels wurden noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte an die frische Luft gebracht. Feuerwehrleuten gelang es, das Feuer um 6:28 Uhr zu löschen.

Es gab keine Todesopfer. Die Ursache des Brandes wird derzeit ermittelt.

Wir werden daran erinnern, dass in Lwiw ein Feuer in einem Restaurant ausgebrochen ist. 74 Menschen wurden von dort evakuiert.