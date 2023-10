In einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Osten und Süden der Ukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen. Der Feind hat das Territorium unseres Landes mit Drohnen angegriffen. Über die Gefahr am Montag, den 23. Oktober, berichtete die Luftwaffe der Ukraine Armed forces of Ukraine.

„Die Region Odessa, Satoka – die Bedrohung durch Kampfdrohnen vom Schwarzen Meer aus. Die Bedrohung durch Kampfdrohnen für die Regionen Cherson und Mykolajiw“, warnte das Militär.

Zur gleichen Zeit meldeten die Verteidigungskräfte des Südens der Ukraine eine Raketendrohung für die Region Odessa.

„Einwohner der Bezirke Odessa und Bilhorod-Dnistrowskyj, bitte bleiben Sie an sicheren Orten, bis der Luftalarm aufgehoben ist! Das ist wichtig!“ – schrieb Oleh Kiper, Leiter der Militärverwaltung der Region Odessa, in Telegram.

Außerdem wurde die Raketengefahr für die Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja ausgerufen.

Wir werden daran erinnern, dass am Abend am Samstag in Charkiw Explosionen zu hören waren. Das Militär berichtete über den Beschuss durch die SAM S-300.

Später wurde bekannt, dass die Rakete das Terminal des Neuen Postamtes getroffen hat, wodurch sechs Menschen getötet wurden.