Die Einfuhren von Lösungsmitteln haben sich verdoppelt - Medien

Im Januar 2022 wurden 8,1 Tausend Tonnen Lösungsmittel für die Farbenindustrie in die Ukraine importiert, fast doppelt so viel wie ein Jahr zuvor, schreibt enkorr unter Bezugnahme auf die Daten der Beratungsgruppe A-95.

„Von dieser Menge wurden 7,6 Tausend Tonnen von Kraftstoffunternehmen für die Verwendung in der handwerklichen Herstellung von Benzin gewonnen, wodurch der Staatshaushalt Verluste in Höhe von schätzungsweise 70 Millionen Hrywnja an Verbrauchssteuern erlitt“, heißt es in dem Bericht.

Die größten Mengen an Lösemitteln kamen aus Russland und Weißrussland – 4,4 bzw. 2,3 Tausend Tonnen.

Der größte Empfänger von Lösungsmitteln ist die BRSM-Nafta Group of Companies mit 1,5 Tausend Tonnen. Der zweitgrößte Abnehmer ist die AES-Gruppe mit 0,9 Tausend Tonnen Lösemitteln. Der drittgrößte Importeur des vergangenen Jahres, VTG Trading (9,3 Tausend Tonnen), hat seine Lieferungen im Januar 2022 um 200 Tonnen stark reduziert.

Nach den Ergebnissen des Jahres 2021 wurden 132 Tausend Tonnen verbrauchssteuerfreie Lösungsmittel in die Ukraine eingeführt, und die Verluste für den Staatshaushalt werden auf 1,1 Milliarden Hrywnja geschätzt.

Es sei darauf hingewiesen, dass der parlamentarische Ausschuss für Finanzen, Steuern und Zollpolitik am Vortag einstimmig den Gesetzesentwurf 6299-1 gebilligt hat, der darauf abzielt, die Einfuhr von nicht zollpflichtigen oktansteigernden Bestandteilen in Form von Lösungsmitteln für die Farben- und Lackindustrie zu unterbinden. Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass, wenn ein Produkt (Lösungsmittel) mindestens einen Bestandteil enthält, der bereits verbrauchssteuerpflichtig ist, ein Verbrauchssteuersatz von 245,5 Euro pro 1.000 Liter auf dieses Produkt anzuwenden ist. Jetzt wird die Verbrauchssteuer nur noch auf Lösungsmittel mit einem hohen Methanolanteil erhoben, so dass die Lösungsmittelhersteller dazu übergegangen sind, andere Komponenten zu verwenden…