Die Einfuhren von Milcherzeugnissen stiegen auf den höchsten Stand seit März 2022 - UKAB

Im Oktober importierte die Ukraine 6,08 Tausend Tonnen Milchprodukte, das sind 27,8% mehr als im Vormonat und 35% mehr als im Oktober 2022. Dies ist die höchste Zahl seit März 2022, berichtet der Ukrainian Club of Agrarian Business.

Es wird berichtet, dass das Wachstum in allen Kategorien zu verzeichnen ist, aber die größten Mengen an Importen sind Käse – 3,2 Tausend Tonnen. Darüber hinaus hat sich die Einfuhrmenge von Butter im letzten Monat verdoppelt und beläuft sich auf 619 Tonnen, was die größte Menge seit November 2021 ist.

In den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 wurden insgesamt 48,89 Tausend Tonnen Milchprodukte importiert, 6,1% weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, aber gleichzeitig ist der Wert um 11,3% höher (210,2 Millionen Dollar).

Das Exportvolumen blieb mit 8,25 Tausend Tonnen den zweiten Monat in Folge stabil und entsprach dem Vorjahreszeitraum. Der Wert ging um 19% auf 226,94 Mio. $ zurück.