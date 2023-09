Der staatliche Statistikdienst hat einen starken Rückgang der Inflation bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im August wurde in der Ukraine den zweiten Monat in Folge eine Deflation verzeichnet – die Verbraucherpreise fielen um 1,4 Prozent nach einem Rückgang von 0,6 Prozent im Juli und einem Anstieg von 0,8 Prozent im Juni. Dies teilte das staatliche Statistikkomitee am Freitag, den 9. August mit.

„Die Verbraucherpreise sind im August 2023 im Vergleich zum Juli 2023 um 1,4% gesunken, seit Jahresbeginn um 2,5% gestiegen“, hieß es in dem Bericht.

Er stellte fest, dass die Kerninflation im August 2023 im Vergleich zum Vormonat 0,0 Prozent und im Jahresvergleich 3,2 Prozent betrug.

Im Jahresvergleich lag die Inflation im August bei 8,6 Prozent, gegenüber 11,3 Prozent im Juli. Dies ist der niedrigste Wert seit April 2021.

Nach Angaben des Staatlichen Komitees für Statistik sank der Preis für Gemüse im August am stärksten – um 37,6%. Generell fielen die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke im vergangenen Monat um 3,7%. Obst, Getreideprodukte, Pflanzenöl, Sonnenblumenöl, Käse und Eier verbilligten sich um 4,2-0,1%. Gleichzeitig stiegen die Preise für Zucker, Schmalz, Fleisch und Fleischprodukte, Brot, Sauermilchprodukte und Erfrischungsgetränke um 2,0-0,5%.

Bei den anderen Waren stiegen die Preise für Kraftstoffe deutlich an – um 7,4%. Dies ist auf eine Erhöhung der Steuern ab dem 1. Juli zurückzuführen.