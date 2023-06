Einundsechzig Medienschaffende im Krieg in der Ukraine getötet - IMI

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russland hat 518 Verstöße gegen die Medien in der Ukraine begangen, darunter die Tötung von Journalisten, die Schließung von Medieneinrichtungen, die Verletzung von Journalisten und die Bombardierung von Fernsehtürmen. Bis zum 6. Juni wurden 61 Medienschaffende getötet. Von ihnen wurden 10 bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit getötet. Dies berichtet das Institut für Masseninformation (IMI).

„Russland tut dies absichtlich – es übt Druck aus und arrangiert Cyberangriffe auf ukrainische Medien-Websites. Wir haben auch 16 Fälle des Beschusses von Fernsehtürmen registriert. Dies geschah, um ein Informationsvakuum zu schaffen und die Menschen in Panik zu versetzen. Die Journalisten sollen daran gehindert werden, über den von Russland geführten Krieg gegen die Ukraine zu berichten“, heißt es in dem Bericht.

Im Mai verzeichnete die IMI einen neuen Entführungsfall, nämlich den von Iryna Levchenko, einer Journalistin im Ruhestand.

„Normalerweise werden berufstätige Journalisten entführt, aber jetzt ist es so weit gekommen, dass auch Journalisten im Ruhestand entführt werden. Das heißt, der Entführer profitiert nicht von einer Person, die die Meinung der Bürger beeinflussen kann, einen Beruf ausübt oder am Informationswiderstand in den besetzten Gebieten beteiligt war“, sagte Jekaterina Dyachuk, Leiterin der IMI-Abteilung für die Überwachung der Meinungsfreiheit.

Ihr zufolge wussten die Russen, an wen sie sich in den besetzten Gebieten mit Listen von Journalisten wenden würden.