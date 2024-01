Ein Einwohner von Dnipro hat 2,3 Millionen Hrywnja in der Lotterie gewonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der erste Jackpot im Jahr 2024 in Höhe von 2.268.000 Hrywnja wurde in der Lotterie Lotto Maxima geknackt. Der Gewinnschein wurde von einem Glückspilz am 23. Januar für 60 Hrywnja in der Stadt Dnipro gekauft, schreibt die Ukrainische Nationallotterie.

Der Mann kaufte einen Schein mit drei Kombinationen. Eine Kombination ist automatisch, die Zahlen für die anderen beiden hat er selbst gewählt.

Die Lotterie wählte als Gewinnzahlen: 14 16 38 41 44.

Der Spieler tippte alle fünf Gewinnzahlen, was ihm den Jackpot einbrachte.

Wir erinnern daran, dass zwei Ukrainer an den Neujahrsfeiertagen 190 Tausend Hrywnja gewonnen haben.