Ukrsalisnyzja hat eine "Notsituation" in der Region Odessa angekündigt

Der Zug 54 Odessa-Dnipro hat sich aufgrund einer Notsituation auf der Eisenbahn in der Region Odessa erheblich verspätet. Darüber berichtete am Morgen des 4. September der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

„Die Eisenbahner haben einen Weg gefunden, den Verkehr für die Passagiere sicher wieder aufzunehmen und tun nun alles, um die Verspätung zu verringern. Die Ankunft in Dnipro wird für den Nachmittag erwartet“, betonte das Unternehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Passagiere ein kostenloses Mittagessen auf der Straße und die notwendigen Transfers in Dnipro organisiert werden, um die geplante Reise fortzusetzen.

Laut lokalen Telegramkanälen ist in der Nacht ein Personenzug Odessa-Dnepr in dem Dorf Zherebkovo in der Region Odessa entgleist. Er soll auf den letzten Wagen eines Güterzuges aufgefahren sein, der ebenfalls entgleiste.

Es gab keine Verletzten.