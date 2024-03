Einzelheiten des Angriffs auf das Dniester-Wasserkraftwerk sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben das Dnjestr-Wasserkraftwerk mit Raketen angegriffen, die jedoch abgeschossen wurden. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Czernowitz, Ruslan Zaparanyuk, am 29. März auf Facebook.

„Während des morgendlichen Angriffs hat der Feind versucht, das Dnjestr-Kraftwerk zu treffen. Die Flugabwehrkräfte haben Raketen in der Nähe dieser wichtigen Anlage abgeschossen. Die Wrackteile von zwei Raketen wurden bereits gefunden“, schrieb er, ohne zu sagen, wie viele Raketen an dem Angriff beteiligt waren.

Die Explosionswelle beschädigte ein Verwaltungsgebäude sowie ein Wasserversorgungssystem im Dorf Ozhevo im Bezirk Dnestrowski, wo die Trümmer herunterfielen. Die Wasserversorgung läuft im normalen Modus weiter.

„Glücklicherweise wurden keine Menschen verletzt. Derzeit führen die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungsmaßnahmen durch. Es wurden Gruppen zur Untersuchung gebildet und eine Sonderkommission, die den verursachten Schaden ermittelt“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen in der Nacht zum 29. März Energieanlagen in sechs Regionen der Ukraine getroffen haben. Als Folge des Beschusses wurden Wärme- und Wasserkraftwerke in den zentralen und westlichen Regionen beschädigt. In einigen Regionen kommt es zu Notabschaltungen.

Die Luftabwehrkräfte zerstörten 84 feindliche Luftziele. Insgesamt setzte der Feind 99 Mittel für Luftangriffe ein.

Später nannte Präsident Wolodymyr Selenskyj zwei Wasserkraftwerke, die vom Feind angegriffen wurden.