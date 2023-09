Einzelheiten des Angriffs der Russischen Föderation auf die Region Chmelnyzkyj sind bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben am Freitagabend versucht, die Region Chmelnyzkyj mit Shahed-136/131-Drohnen anzugreifen. Das Ziel könnten ukrainische Bomber sein, die Langstreckenraketen vom Typ Storm Shadow tragen. Dies sagte der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat in der Sendung des TV-Marathon am 15. September.

Er deutete an, dass die Russen einen Flugplatz oder einen Flugzeugstützpunkt treffen wollten.

„Die Region Chmelnyzkyj ist erneut angegriffen worden. Es ist klar, wonach der Feind sucht. Er sucht nach dem Ort, an dem der Kommandeur unsere Bomber nach den Ereignissen, die kürzlich in unserem Meer nahe der Krim stattgefunden haben, versteckt hat“, sagte er.

Außerdem haben die Angreifer dieses Mal den Zeitpunkt des Angriffs verschoben. Aber, so Ihnat, das hat unserem Militär sogar etwas geholfen.

„Normalerweise starten sie von 22:30-22:50 Uhr. Außerdem mehrere Wellen – bis 04:00. Der Angriff am Morgen ermöglicht es den mobilen Feuergruppen, besser zu arbeiten. Wenn das Tageslicht anbricht, wird das Ziel sichtbar“, erklärte der Sprecher.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in dieser Nacht 17 Drohnen in Richtung der Region Chmelnyzkyj abgeworfen haben. Die Luftabwehrkräfte haben alle feindlichen Drohnen abgeschossen.