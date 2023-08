Das Energieministerium hat mitgeteilt, wie viel Gas bereits in unterirdische Gasspeicher gepumpt wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Bis heute wurden bereits 12,3 Mrd. Kubikmeter Gas in die ukrainischen unterirdischen Gasspeicher gepumpt. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Energieministeriums am Samstag, den 12. August, mit.

Wie Energieminister Herman Haluschtschenko feststellte, erfolgt die Gasförderung und das Abpumpen in die ukrainischen unterirdischen Gasspeicher nach dem von der Regierung festgelegten Zeitplan. Er betonte, dass die Ukraine jetzt das Tempo der Produktion erhöht.

Haluschtschenko wies darauf hin, dass ein Drittel der ukrainischen Produktion aus den Poltawa-Feldern stammt.

„Dies gibt uns die Zuversicht, dass bis zur Heizperiode die gesamte erforderliche Gasmenge in die Speicher gepumpt werden wird. Da das Vertrauen der Partnerländer in die Ukraine wächst, nimmt auch das Volumen der Gaseinspeisung aus dem Ausland zu“, so Haluschtschenko.

Der Minister wies darauf hin, dass europäische Unternehmen, die Gas in ukrainische Speicher pumpen wollen, in unserem Land an ihrer Zertifizierung arbeiten müssen.

