Erdogan kündigt Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland an - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt, die Ukraine und Russland hätten sich auf den Austausch von 200 Gefangenen geeinigt. PBS schreibt.

„Ich habe Präsident Putin in Usbekistan getroffen und wir hatten sehr ausführliche Gespräche mit ihm. Und ich hatte den Eindruck, dass er bereit war, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Das war mein Eindruck, denn so wie die Dinge jetzt laufen, ist es ziemlich problematisch. die 200 Geiseln werden wie von den Parteien vereinbart ausgetauscht“, sagte Erdogan in einem Interview mit PBS.

Der türkische Präsident betonte, dass „keine Invasion gerechtfertigt werden kann“ und dass die Ukraine nach dem Krieg ihre territoriale Integrität, einschließlich der Krim, vollständig wiederherstellen wird.

„Wenn in der Ukraine Frieden herrscht, wird die Rückgabe der beschlagnahmten Gebiete natürlich sehr wichtig. Das ist das, was erwartet wird. Das ist es, was wir brauchen. Putin hat einige Schritte unternommen. Wir haben bestimmte Schritte unternommen. Die beschlagnahmten Ländereien werden an die Ukraine zurückgegeben“, sagte Erdogan.

Zuvor war berichtet worden, dass 50 Plätze für ukrainische Gefangene eingerichtet worden sind…