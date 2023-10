Der erste Containerzug mit ukrainischer Rapssaat ist im Hafen von Riga angekommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net

Der Hafen von Riga hat einen Testzug mit ukrainischen Getreideprodukten erhalten und entladen, der von einer Tochtergesellschaft der lettischen Eisenbahnen – SIA LDZ CARGO – geliefert wurde. Dies meldete die lettische Spedition Latvijas dzelzceļš am 12. Oktober.

Es wird festgestellt, dass 1423 Tonnen Raps in 54 Containern aus der Ukraine angekommen sind. Die Agrarprodukte kamen am Kaunas Intermodal Railway Terminal an, wo sie auf die Plattformen von SIA LDZ CARGO verladen wurden, um ihre Reise nach Riga fortzusetzen.

„Seit Beginn des Krieges arbeiten die Terminals des Hafens von Riga aktiv am Transport ukrainischer Getreideprodukte, aber bisher kamen sie per Straßentransport im Hafen an, der vom Transportvolumen her nicht mit dem Schienentransport vergleichbar ist“, betonte Ansis Zeltins, Manager des Freihafens von Riga.

Der Empfang von Getreide in Containern ist eine neue Erfahrung für den Freihafen von Riga, aber Rīgas Universālais Termināls verfügt über alle notwendigen Technologien und Lagerhäuser für den Umschlag.

Die Container wurden am 25. September aus der Ukraine verschifft, am 8. Oktober wurden sie in Kaunas auf die Plattformen von SIA LDZ CARGO umgeladen, und am 11. Oktober trafen sie im Hafen von Riga ein, wo mit dem Entladen begonnen wurde.

Die Bahntransporte wurden von SIA LDZ CARGO und SIA LTG Cargo Ukraina im Rahmen eines im November 2022 geschlossenen Kooperationsabkommens organisiert.