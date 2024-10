Zum ersten Mal seit 12 Jahren wurde in der Region Charkiw ein Fall von West-Nil-Fieber entdeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Patient reiste durch Polen, Bulgarien und Griechenland, war auch in der Türkei und kehrte mit klinischen Symptomen nach Hause zurück.

Der erste Fall von West-Nil-Fieber seit 12 Jahren wurde im September in der Region Charkiw registriert. Der Patient, der sich im Ausland infiziert hatte, wird weiterhin behandelt. Darüber berichtete auf dem Briefing der leitende staatliche Sanitätsarzt der Region Charkiw Lyubov Makhota.

„Die Patientin hat sich auf einer Reise in die europäischen Länder infiziert. Sie war in Polen, Bulgarien, Griechenland und auch in der Türkei unterwegs. In Charkiw kehrte sie bereits mit klinischen Manifestationen der Krankheit zurück“, berichtete sie.

Ihren Angaben zufolge befindet sich die Patientin immer noch im Krankenhaus für Infektionskrankheiten und hat eine positive Genesungsdynamik.

Der letzte registrierte Fall wurde importiert, dann wurde ein Einwohner der Region Charkiw in Griechenland infiziert.

In der Region Charkiw wurden keine natürlichen Herde entdeckt, obwohl die Bedingungen für ihre Entstehung vorhanden sind, stellt der Spezialist fest.

In den acht Monaten des Jahres 2024 wurden in der Ukraine 28 Fälle der Krankheit registriert (im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 – 6).

Wie wir bereits geschrieben haben, wurden seit Beginn des Jahres in der Ukraine bereits 69 Fälle von West-Nil-Fieber registriert, von denen 41 Fälle im August bestätigt wurden.

Darüber hinaus wurden in Kiew seit Beginn des Sommers 17 Menschen mit West-Nil-Fieber hospitalisiert. Drei von ihnen starben.