Erwärmung in der Ukraine: Wo und wann ist mit "Plus" zu rechnen?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Das Wetter in der Ukraine wird in den kommenden Tagen deutlich wärmer werden. Die Höchsttemperatur wird bis zu 4 Grad über Null steigen. Auch wegen der Erwärmung im Land sollte man mit Nassschnee rechnen.

Das Ukrhydrometeocenter berichtet.

Morgen, am 24. Januar, wird im Westen des Landes eine Temperatur von -7 bis -4 Grad Celsius erwartet. Niederschlag wird in diesem Teil des Landes nicht fallen, aber es wird bis zum Abend bewölktes Wetter erwartet. Im Osten liegen die Temperaturen zwischen -6 und -3 Grad Celsius. Im Laufe des Tages wird Schnee erwartet.

In den nördlichen Regionen werden es -7 bis -5 Grad Celsius sein. Im Süden der Ukraine wird eine Temperatur von -5 bis -3 Grad erwartet. Bis zum Abend wird auch in diesem Teil des Landes mit bewölktem Wetter und Niederschlägen gerechnet.

Wetter in der Ukraine für den 24. Januar. Bildschirmfoto: Ukrhydrometeocenter

Am Dienstag, 25. Januar, im Westen des Landes wird etwas wärmer werden. Dort sind -5 bis -1 Grad und Schnee am Tag und in der Nacht vorhergesagt. Die Temperaturen im Osten werden zwischen -6 und -2 Grad liegen und es wird Niederschlag geben.

In den nördlichen Regionen wird es -7 bis -5 Grad und keinen Niederschlag geben. Auch die Wetterfrösche sagen sonniges Wetter voraus. Im Süden der Ukraine werden die Thermometer zwischen -4 und -1 Grad anzeigen.

Wetter in der Ukraine für den 25. Januar. Bildschirmfoto: Ukrhydrometcentre

Am 26. Januar wird die Temperatur im Westen der Ukraine -3 Grad bis 1 Grad anzeigen. Aufgrund der Plusgrade in diesem Teil des Landes ist Nassschnee vorhergesagt. Im Osten werden es -6 bis -4 Grad und tagsüber Schnee sein.

In den nördlichen Regionen werden es -4 Grad bis -2 Grad sein. Auch nachts und tagsüber versprechen die Meteorologen Nassschnee. Im Süden werden -4 Grad Celsius bis -1 Grad Celsius erwartet. An diesem Tag wird es keinen Niederschlag geben und es ist mit Sonnenschein zu rechnen.

Wetter in der Ukraine für den 26. Januar. Bildschirmfoto: Ukrhydrometcentre

Am Donnerstag, den 27. Januar, werden die Temperaturen im Westen des Landes noch weiter ansteigen. Wir müssen mit -1 bis 2 Grad und Nassschnee rechnen. Im Osten wird es kälter sein. Das Thermometer reicht von -8 Grad bis -6 Grad. Auch das Wetter wird sonnig sein.

In den nördlichen Regionen werden es -6 bis -4 Grad Celsius sein. Im Süden der Ukraine werden -4 Grad bis 1 Grad erwartet. Auch in diesem Teil des Landes wird es bewölkt sein, aber hin und wieder wird sich die Sonne zeigen.

Wetter in der Ukraine für den 27. Januar. Bildschirmfoto: Ukrhydrometcentre

Am 28. Januar wird es in der gesamten Ukraine wärmer sein. Im Westen -1 Grad bis 2 Grad über Null, sowie Schnee. Im Osten reicht das Thermometer von -5 Grad bis -2 Grad. Mehr Meteorologen sagen bewölktes Wetter und Niederschläge voraus.

In den nördlichen Regionen wird es -1 bis 1 Grad Celsius sein. Im Süden wird es am wärmsten sein. Die Thermometer zeigen -1 Grad bis 4 Grad an.

Wetter in der Ukraine am 28. Januar. Bildschirmfoto: Ukrhydrometcentre

Was wird der Winter in der Ukraine

Januar wird erwartet, dass ein Kontrast in der Temperatur sein. Der Monatsanfang ist bewölkt, warm und schneearm, die zweite Monatshälfte wird frostig und schneereich.

Der Februar wird voraussichtlich kalt, schneereich und mit starkem Frost in der zweiten Hälfte sein. In der Mitte des Monats wird es Schneestürme geben, am Ende des Monats knisternden Frost und Schnee.