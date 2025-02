Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Trumps Sondergesandter muss Präsident Selenskyj „zu der Einsicht verhelfen“, dass dieser Krieg beendet werden muss.

Der Sondergesandte des US-Präsidenten für die Ukraine und die Russische Föderation, Keith Kellogg, der sich in diesen Tagen in Kiew aufhält, sollte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj überzeugen, den Krieg mit Russland zu beenden. Bei einem Briefing am Donnerstag, den 20. Februar, sagte Michael Walz, der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten.

„Ist die derzeitige Realität im Interesse der Ukraine? Oder im Interesse von Europa? Sicherlich nicht im Interesse Russlands oder des amerikanischen Volkes, dass dieser Krieg ewig, ewig, ewig weitergeht. Daher bestand ein wichtiger Teil seiner Rede darin, Präsident Selenskyj zu verstehen zu geben, dass dieser Krieg beendet werden muss“, sagte Walz.

Ihm zufolge zweifeln die Amerikaner nicht an der Fähigkeit von US-Präsident Donald Trump, „nicht nur mit Putin fertig zu werden, sondern auch mit der Komplexität, diesen Krieg zu beenden“.

Erinnern Sie sich, in Kiew gab es ein Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und Keith Kellogg. Später fasste Selenskyj das Gespräch mit Kellogg zusammen und sagte, es sei ein „gutes Gespräch“ gewesen.

