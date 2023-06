Estnischer Präsident trifft in Kiew ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der estnische Präsident Alar Karis ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Dies gab der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Freitag, den 2. Juni bekannt.

Das Staatsoberhaupt dankte Estland, das zu den ersten gehörte, die der Ukraine zu Beginn der russischen Invasion in vollem Umfang halfen.

„Estland gehört zu den Ländern, die unsere Verteidigung am schnellsten und am stärksten unterstützen, wenn man das Verhältnis der Hilfe zum BIP des Landes betrachtet. Ich danke Ihnen für all die Unterstützung“, sagte Wolodymyr Selenskyj.