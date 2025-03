Etwa 1.200 Soldaten und 6 Panzer: Der Generalstab meldet neue russische Verluste

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den letzten Tagen, vom 8. bis 9. März, haben die russischen Truppen im Krieg mit der Ukraine 1180 Soldaten und 3 Mehrfachraketen-Systeme verloren. Der tägliche Verlust an feindlicher Ausrüstung beträgt 226 Einheiten.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten feindlichen Kampfverluste vom 24.02.22 bis zum 09.03.25 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 885.130 (+1180) Menschen wurden eliminiert;

Panzer – 10.274 (+6) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 21.360 (+14) Einheiten;

Artilleriesysteme – 24.206 (+58) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.310 (+3) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.101 (+2) Einheiten;

Flugzeuge – 370 Einheiten.

hubschrauber – 331 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 28.362 (+190) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.120 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 39.933 (+142) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.773 (+1) Einheiten.

Die Lage an der Front und der russische Beschuss

Nach Angaben des Institute for the Study of War (ISW) waren die ukrainischen Verteidigungskräfte in zwei Gebieten in der Region Donezk erfolgreich.

In der Nacht griffen russische Terroristen die Ukraine erneut mit Schahed-Kamikaze-Drohnen an.

In Saporischschja und in der Region beschädigten feindliche Drohnen wichtige Infrastrukturen. Die Bewohner wurden vor Einschränkungen bei der Gas- und Wärmeversorgung gewarnt.

Darüber hinaus beschoss der Aggressor die Grenzstadt Druschkiwka im Gebiet Donezk. Dabei wurden Wohnhäuser beschädigt und eine große Anzahl von Anwohnern verletzt.