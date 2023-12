Die Europäische Kommission lobte die Entwicklung der grünen Energie in der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, lobte die Entwicklung der grünen Energie in der Ukraine und betonte den Beitrag von DTEK zum grünen Wandel. Er sagte dies während einer Podiumsdiskussion auf dem UN-Klimagipfel COP28.

„Ich war oft in der Ukraine, bevor der Krieg begann, und ich habe Ihnen gesagt, dass Sie die Supermacht Europas sein können. Sie können die Supermacht Europas im Bereich der erneuerbaren Energien und des grünen Wasserstoffs sein. Denn Sie haben alle notwendigen Zutaten in Ihrem Land, um ein sehr wichtiger Akteur auf dem Gebiet der Zukunftstechnologien zu werden“, sagte Šefčovič.

Maxim Timtschenko, CEO von DTEK, dankte dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission für die Anerkennung des Beitrags von DTEK zum grünen Wandel im Zusammenhang mit dem Bau des Tiligulskaya TPP.

Am 4. Dezember haben die DTEK-Gruppe und Vestas auf der UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai ein Memorandum unterzeichnet, das den Abschluss des Baus des größten Windkraftwerks in Osteuropa vorsieht – des Windparks Tiligulska in der Region Mykolajiw.

Die Gesamtinvestition in das Projekt beläuft sich auf mehr als 650 Millionen Euro, und die installierte Leistung der Anlage wird 500 MW betragen.

Die erste Phase des Tiligulskaya WES in der Region Mykolajiw mit 19 Turbinen mit einer Kapazität von 114 MW wurde im Mai 2023 in Betrieb genommen.