In den letzten Jahren hat Europa viele seiner Positionen verloren, die die westliche Zivilisation, wie wir sie kennen, geschaffen haben.

Theodoros Rouxopoulos, Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, sagte dies in einem Interview mit RBK Ukrajina.

„Ich denke, dass Europa politisch und finanziell nicht mehr die Macht hat, die es in der Vergangenheit hatte“, sagte er am Rande der PACE-Sitzung in Straßburg.

Rusopoulos merkte an, dass seine erste Enttäuschung als Pro-Europäer während der Wirtschaftskrise war. „Anstatt einen Mechanismus zur Bewältigung der Wirtschaftskrise zu haben, haben wir den IWF gebeten, uns zu retten. Das war die erste Enttäuschung“, sagte er.

Laut dem PACE-Präsidenten hat Europa seitdem einen Mechanismus geschaffen, der die Dinge im Falle einer neuen Wirtschaftskrise viel besser machen wird.

„Auf der anderen Seite haben sich die Europäer mit dem Beginn des aggressiven Krieges Russlands gegen die Ukraine zusammengeschlossen, und das ist offensichtlich. Es gibt einige Ausnahmen, aber ich glaube, dass, wenn nicht alle, so doch die große Mehrheit der Menschen und natürlich die große Mehrheit der Regierungen in Europa die Ukraine unterstützen“, fügte er hinzu.

Zur Erinnerung: der Grieche Rusopoulos hat vor einem Jahr, im Januar 2024, die PACE-Präsidentschaft übernommen. Er wurde am 29. Januar 2025 für ein weiteres Jahr zum Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarates wiedergewählt. Es wurden keine anderen Kandidaten für diese Position nominiert, so dass Rusopoulos‘ Amtszeit ohne Abstimmung im Sitzungssaal verlängert wurde.

In einer Rede unmittelbar nach seiner Wiederwahl sagte Rusopoulos, dass die Frage der russischen Aggression gegen die Ukraine seine oberste Priorität im Amt sein werde.