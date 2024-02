Es gab Explosionen in Kiew und Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Kriegsverbrecher haben die Ukraine am Morgen des Mittwoch, 7. Februar, mit Marschflugkörpern angegriffen. Mehrere ukrainische Städte, darunter Kiew und Charkiw, standen unter Beschuss.

Die Bevölkerung der Hauptstadt meldete Explosionsgeräusche in Kiew und in der Region. Auch in Charkiw waren Explosionen zu hören, es gab Informationen über die „Ankunft“.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, bestätigte, dass die Luftabwehr in der Hauptstadt im Einsatz ist.

Der ukrainische Militärkorrespondent Andrij Zaplijenko stellte fest, dass „Kiew bisher frei ist, weitere Aufklärungen sind im Gange.“

Gleichzeitig meldet die Luftwaffe, dass sich russische Raketen weiter auf Kiew zubewegen. Eine Gruppe von Raketen manövriert über den Regionen Chmelnyzkyj und Lwiw.

Der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak fügte hinzu, dass die Luftverteidigung aktiv arbeitet, Sie sollten also in Schutzräumen bleiben.

Wir erinnern daran, dass in Charkiw und Mykolajiw Explosionen zu hören waren. Im ganzen Land wurde ein Luftalarm ausgerufen. Er steht im Zusammenhang mit der Raketengefahr durch den Abschuss von Marschflugkörpern aus Tu-95MS-Flugzeugen.