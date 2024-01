Es gab Explosionen in den Regionen Riwne und Cherson

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den ersten Minuten des neuen Tages, am Montag, den 29. Januar, meldeten die Überwachungsbehörden Explosionen in der Region Riwne. In der Westukraine herrscht weiterhin Luftalarm wegen eines russischen Drohnenangriffs.

„Eine Drohne aus der Region Ternopil ist in die Region Riwne eingedrungen und fliegt nach Norden“, meldete das Luftwaffenkommando der Streitkräfte der Ukraine um 0:07 Uhr. Nach weiteren zwei Minuten wurde hier vor Raketengefahr für die Regionen Mykolajiw und Cherson gewarnt.

Zur gleichen Zeit berichtete publiki über starke Explosionen in Cherson.

Von den Behörden gab es keine offiziellen Kommentare zu den Ursachen und Folgen. Wie lokale Telegramkanäle jedoch schreiben, ist in der Region Riwne die Luftabwehr im Einsatz.

Während des Alarms sollten Sie den nächstgelegenen Schutzraum aufsuchen oder die Zwei-Wände-Regel befolgen.

Bei dem russischen Drohnenangriff am Abend des Sonntags, 28. Januar, wurde ein Treffer in einer Industrieanlage im Bezirk Krementschuk der Region Poltawa verzeichnet.