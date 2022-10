Es gab Explosionen in Saporischschja und Mykolajiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Augenzeugen berichteten in den Netzwerken, dass am Freitag, den 7. Oktober, gegen 1 Uhr morgens Explosionen in Mykolajiw und Saporischschja zu hören waren.

Wie in den Telegram-Kanälen vermerkt, wurden iranische Drohnen über den Städten gesichtet.

Zeugen zufolge machten sie unverwechselbare Geräusche.

Das ukrainische Militär schoss einige Drohnen ab. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Informationen.

Die Menschen werden aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben und diese nicht zu verlassen, bis die Gefahr vorüber ist.

Das Luftwaffenkommando der ukrainischen Streitkräfte meldete heute, dass es zwei russische UAVs zerstört hat.

„Soldaten des Flugabwehrraketenregiments der Luftkommandozentrale, die Kampfeinsätze in operativer Unterstellung zu den Luftstreitkräften Süd und Ost durchführen, haben am Abend zwei weitere russische Drohnen zerstört, der Typ ist spezifiziert“, teilte das Militär mit…