Fünf Regionen am Rande der roten Zone

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mit Stand vom Donnerstag, 14. Oktober, befinden sich bereits 17 Regionen in der Ukraine in der adaptiven Quarantänezone „Orange“. Die übrigen Regionen befinden sich laut der Website des Gesundheitsministeriums in der gelben Zone.

Es wird berichtet, dass die „orangefarbene“ Liste in den vergangenen 24 Stunden auf die Regionen Mykolajiw und Ternopil ausgeweitet wurde. Diese Zone entspricht also:

Region Wolyn

Region Dnipropetrowsk

Region Donezk

Region Schytomyr

Region Saporischschja

Region Luhansk

Region Lemberg

Region Nikolajew

Region Odessa

Region Sumy

Region Ternopil

Region Charkiw

Region Cherson

Region Chmelnizkij

Region Tscherkassy

Beachten Sie, dass die „orangefarbene“ Zone keine zusätzlichen Einschränkungen enthält, sondern ein Signal dafür ist, dass sich die Region einer „roten“ Zone nähert. Auf der vorletzten Stufe der Seuchengefahr können die lokalen Behörden zusätzliche Maßnahmen anordnen.

Der stellvertretende Gesundheitsminister und leitende staatliche Sanitätsarzt, Ihor Kuzin, erklärte gegenüber dem ukrainischen Rundfunk, dass die Regionen Schytomyr, Dnipropetrowsk, Donezk, Saporischschja und Charkiw am Rande der epidemischen Gefahrenzone liegen.

Und die Region Cherson wird ab dem 15. Oktober in die Epidemiewarnstufe Rot versetzt, eine Entscheidung ist bereits gefallen.

„Bisher konnten wir die Situation eindämmen, indem wir entweder zusätzliche Betten oder Ressourcen des Gesundheitssystems bereitstellten oder neue Testverfahren einführten. Aber die Situation verschlechtert sich allmählich“, fügte der stellvertretende Minister hinzu.

Das Gesundheitsministerium rechnet damit, dass das Gesundheitssystem in der zweiten Novemberhälfte seinen Höchststand erreichen wird, so Kuzin.

Zu der hohen Todesrate durch COVID-19 in den letzten Tagen sagte Kuzin, dies sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass der Delta-Stamm, der aggressiver und ansteckender ist, jetzt weit verbreitet ist.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Ukraine am vergangenen Tag fast 19.000 neue Patienten diagnostiziert wurden, das sind mehr als 2,5 Tausend mehr als gestern.

