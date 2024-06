Fünfstöckiges Gebäude stürzt in Shebekino, Russland, nach Beschuss ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Ein fünfstöckiges Wohnhaus ist nach einem Beschuss in Shebekino in der russischen Region Belgorod gegenüber der Region Charkiw eingestürzt. Mindestens 5 Menschen wurden verletzt. Das Ministerium für Notsituationen und Gouverneur Gladkov arbeiten an der Lösung des Problems

In der russischen Stadt Shebekino, Region Belgorod, nahe der Grenze zur Ukraine, ist nach einem Beschuss ein fünfstöckiges Wohngebäude eingestürzt. Mindestens 5 Menschen wurden verletzt.

Dies teilte der Gouverneur der Region Wjatscheslaw Gladkov mit.

Nach Angaben der örtlichen Behörden zogen die Rettungskräfte zwei Bewohner aus den Trümmern und retteten zwei weitere aus dem fünften Stock. Derzeit ist bekannt, dass fünf Menschen verletzt sind. Insgesamt sind 79 Einsatzkräfte und 21 Fahrzeuge vor Ort im Einsatz. Den Bewohnern der betroffenen Wohnungen wurde versprochen, dass sie in Notunterkünften untergebracht werden.

Gladkov hat sich zu dem Beschuss bekannt. Zur gleichen Zeit meldete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte um 13:00 Uhr, dass Russland Wowtschansk mit fünf Mehrfachraketenwerfern aus Richtung Shebekino beschossen hat.

Der Gouverneur der Region, Gladkov, hatte zuvor von Beschuss der Region berichtet. am 25. Mai wurden vier Tote in dem Dorf Oktyabrske gemeldet. Ihm zufolge wurden 12 Menschen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. am 26. Mai sagte Gladkov, dass bei einem weiteren Beschuss vier Menschen verletzt worden seien. Die Ukraine wurde für den Angriff verantwortlich gemacht.

Die russische Region Belgorod grenzt an die ukrainische Region Charkiw, die täglich von der russischen Armee beschossen wird.