Der Feind hat eine Filiale der Ukrposhta in Dobropillya, Oblast Donezk, beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am 8. April beschädigte ein feindlicher Beschuss eine Ukrposhta-Filiale in Dobropillya, Oblast Donezk.

Dies berichtete der CEO des Unternehmens, Igor Smelyansky, auf Telegram.

„Diesmal schlugen zwei „Schahed“ in der Nähe unserer Filiale in Dobropillya ein, wo ein Teil unseres starken Teams aus Pokrowsk heute arbeitet“, schrieb er.

Smelyansky merkte an, dass das Team von Ukrposhta „bald alles wiederherstellen“ werde.

Um es kurz zu machen:

Ukrposhta hat innerhalb von zwei Tagen zwei Büros durch feindlichen Beschuss verloren.

Am 6. April zielte eine Drohne auf ein neues Postamt in Containerbauweise, das als Ersatz für das in der Region Sumy zerstörte Postamt eingerichtet worden war.

Am 7. April zerstörte der Feind am Morgen ein Postamt in Kostjantynivka in der Region Donezk.