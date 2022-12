Feindliche Angriffe auf das Gebiet Cherson 73 Mal in 24 Stunden, drei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Angreifer griffen am Dienstag in den vergangenen 24 Stunden 73 Mal das Gebiet Cherson und Cherson an. Drei Menschen seien verletzt worden, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Jaroslaw Januschewitsch, am Mittwoch, 28. Dezember, in einem Telegramm am Morgen.

„Russische Angreifer haben das Gebiet Cherson 50 Mal beschossen. Friedliche Siedlungen in der Region wurden mit Artillerie, MLRS, Mörsern und Panzern angegriffen“, schrieb er.

Yanushevich gab an, dass Cherson 23 Mal vom Feind angegriffen wurde. Feindliche Granaten trafen eine medizinische Einrichtung, einen Kindergarten, eine Brotfabrik, Lagerhäuser sowie Privat- und Wohngebäude.

„In den vergangenen 24 Stunden wurden drei Menschen durch russischen Beschuss unterschiedlich schwer verletzt“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Am Vortag wurde berichtet, dass die Angreifer ein Krankenhaus in Cherson beschossen hatten, wobei die Entbindungsstation durch Schüsse getroffen wurde. In dieser Entbindungsklinik wurden gestern zwei Babys geboren. Den Ärzten gelang es, vor dem Angriff einen Kaiserschnitt durchzuführen.

