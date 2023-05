Feindliche Truppen beschießen drei Gemeinden in der Region Mykolajiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben drei Gemeinden in der Region Mykolajiw unter Beschuss genommen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Witalij Kim, am 26. Mai mit.

Er fügte hinzu, dass der Feind am Vortag fünf Artillerieangriffe auf Otschakiw durchgeführt habe, bei denen ein dreistöckiges Wohnhaus und Nebengebäude in Brand gesetzt sowie Wohngebäude und Kommunikationseinrichtungen beschädigt worden seien.

Am Abend des 25. Mai und in der Nacht zum 26. Mai schlugen die Angreifer mit Artillerie auf das Wassergebiet der Gemeinde Otschakiw ein.

Darüber hinaus wurden auch die Gemeinden Kutsuruba und Pervomaisk von Artillerieeinschlägen getroffen.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung betonte, dass es in keinem der Fälle Verletzte gegeben habe. In den vergangenen 24 Stunden zerstörten die Flugabwehrkräfte in der Region Mykolajiw zwei feindliche UAVs Shahed-131/136.