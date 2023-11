In Kiew und einer Reihe von Regionen wurde ein Luftalarm ausgerufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Kiew und in der Ostukraine wurde ein Luftalarm ausgerufen. Luftwaffe der Ukraine Die Streitkräfte der Ukraine warnen am Mittwoch, den 15. November, vor Raketengefahr.

„In den Gebieten, in denen der Luftalarm ausgerufen wurde, besteht Raketengefahr. Die Gefahr des Einsatzes von ballistischen Waffen aus dem Osten! Im Falle der Ankündigung des Luftalarms – suchen Sie Schutz!“, warnte das Militär.

Bislang ertönt der Alarm in den Regionen Kiew, Saporischschja, Donezk, Charkiw, Dnipropetrowsk, Tscherkassy, Cherson, Mykolajiw, Kirowohrad, Poltawa, Tschernihiw und Sumy.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Leben eines zwei Monate alten Mädchens, das gestern zusammen mit seiner Mutter und seinem Großvater in der Nähe von Cherson unter feindlichen Beschuss geriet und verwundet wurde, nicht mehr in Gefahr ist. Das Kind wurde mit Lungen- und Nierenprellungen und einer Kopfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert, während seiner Mutter ein Bein amputiert werden musste.