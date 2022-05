Das Finanzministerium hat seine Prognose für die Rückzahlung von Schulden erhöht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Finanzministerium hat seine Prognose für die Staatsverschuldung im Jahr 2022 gegenüber der April-Prognose um 11,84 Mrd. Hrywnja auf 584,1 Mrd. Hrywnja erhöht, wie aus den Daten auf der Website des Ministeriums hervorgeht.

Der größte Betrag der Zahlungen fällt in den Zeitraum April-Juni – 167,94 Mrd. Hrywnja, in den Zeitraum Juli-September – 147,31 Mrd. Hrywnja, in den Zeitraum Oktober-Dezember – 133,51 Mrd. Hrywnja.

Die Zahlungen für die Inlandsverschuldung im Jahr 2022 erhöhte das Finanzministerium um 13,97 Milliarden Hrywnja auf 454,92 Milliarden Hrywnja, die Auslandsverschuldung verringerte sich um 2,14 Milliarden Hrywnja auf 129,18 Milliarden Hrywnja.

Die meisten Zahlungen erfolgten im Februar (75,78 Milliarden Hrywnja) und im Mai (61,79 Milliarden Hrywnja).

Außerdem erhöhte das Finanzministerium die Prognose der Zahlungen für die Staatsverschuldung im Jahr 2023 um 22,53 Milliarden Hrywnja auf 423,44 Milliarden Hrywnja.

Für das Jahr 2024 werden Zahlungen in Höhe von 352,63 Mrd. Hrywnja erwartet.

Der IWF prognostiziert, dass sich das Haushaltsdefizit der Ukraine von 4 Prozent im Jahr 2021 auf 17,8 Prozent des BIP im Jahr 2022 erhöhen wird.

Und die Staatsverschuldung der Ukraine wird im Jahr 2022 um 37 Prozent auf 86,2 Prozent des BIP steigen, nachdem sie im vergangenen Jahr von 61 Prozent auf 49 Prozent des BIP gesunken ist.