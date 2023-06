Ein finnischer Offizier erhielt von Saluschnyj eine Auszeichnung für seine Unterstützung der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein finnisch-schwedischer Offizier der Logistikabteilung der finnischen Streitkräfte hat vom Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, das Abzeichen „In Assistance to the Troops“ für seine Arbeit zur Unterstützung der Ukraine erhalten, berichtet das Hufvudstadsbladet.

Der finnische Offizier erhielt die Auszeichnung anlässlich des Flaggentags der finnischen Verteidigungskräfte, der am Sonntag begangen wurde. Er ist der einzige Soldat, dem eine solche Auszeichnung zuteil wurde.

Die finnischen Verteidigungsstreitkräfte gaben weder den Namen des Empfängers noch seine spezifische Position bekannt.

„Dies ist eine große Ehre, die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Gleichzeitig weiß ich, dass sich die Auszeichnung an all diejenigen richtet, die im Bereich der Verteidigungslogistik zur Unterstützung der Ukraine beigetragen haben“, sagte der Offizier gegenüber dem Hufvudstadsbladet.

Er lobte die militärische Zusammenarbeit zwischen Finnland und der Ukraine und hob den Einfallsreichtum der Ukrainer hervor, die „hervorragend darin sind, Lösungen für Probleme zu finden“.

„Ich bin stolz darauf, dass wir als Nation in der Lage waren, der Ukraine in ihrem Kampf ums Überleben zu helfen. Ich kenne einige der Waffensysteme, die an die Ukraine geliefert wurden, aus Diskussionen in den Medien. Angesichts der vielen Opfer kann ich nicht sagen, dass ich glücklich bin, aber ich bin dankbar, dass ich eine wichtige Arbeit leisten konnte“, fügte der Offizier hinzu.