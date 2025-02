Der Flugplatz Primorsko-Akhtarsky in Russland wurde getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Flugplatz wird für die Lagerung, Vorbereitung und den Start von Drohnen des Typs Schahed auf ukrainischem Gebiet genutzt.

In der Nacht zum 6. Februar wurde der Militärflugplatz Primorsko-Achtarskij in der Region Krasnodar in Russland getroffen, es gab Explosionen und ein Feuer auf der Anlage. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die Angriffe wurden von Einheiten der Einheit für unbemannte Systeme der ukrainischen Streitkräfte in Zusammenarbeit mit anderen Komponenten der ukrainischen Verteidigungskräfte durchgeführt.

„Dies ist eine Einrichtung für die operative Basis von Luftfahrzeugen. Sie dient der Lagerung, der Vorbereitung und dem Start von UAVs des Typs Schahed auf dem Territorium der Ukraine sowie der Wartung von Flugzeugen, die in den Regionen Saporischschja und Cherson eingesetzt werden“, heißt es im Generalstab.

Es wurden Treffer und Explosionen im Zielgebiet bestätigt, auch ein Feuer ist ausgebrochen. Die Ergebnisse der Niederlage werden noch präzisiert.

Der Generalstab betonte, dass die Angriffe auf die Einrichtungen, die an der Sicherstellung der bewaffneten Aggression Russlands gegen die Ukraine und der Terrorisierung der Zivilbevölkerung beteiligt sind, fortgesetzt werden.