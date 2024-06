Die Folgen des Angriffs auf ein Wohngebiet in Charkiw am 22. Juni: ÖFFENTLICH | VIDEONACHRICHTEN

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Russen haben am 22. Juni einen KAB-Angriff auf Charkiw durchgeführt. Eine Bombe traf ein Wohnhaus und drei weitere ein Geschäft in einem anderen Stadtteil, sagte Bürgermeister Igor Terekhov. Mehr als 30 Menschen wurden getötet und verwundet

Am Nachmittag des 22. Juni führte die russische Armee mindestens vier Angriffe in Charkiw durch, nachdem sie vor einem drohenden Einsatz des KAB gewarnt hatte. Eine Granate schlug in einem Wohnhochhaus im Stadtzentrum im Stadtteil Osnovyansky ein. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und 38 verletzt.

„Die Zahl der Opfer könnte noch steigen – eine Rettungsaktion ist im Gange, da ein fünfstöckiges Wohnhaus durch den Einschlag zerstört wurde. Unter den Verletzten in der Gagarin Avenue sind zwei minderjährige Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Eines von ihnen befindet sich in einem ernsten Zustand“, sagte Serhij Bolvinov, Leiter der Ermittlungspolizei in der Region Charkiw.

Suspilne besuchte den Schauplatz des Anschlags und sprach mit Augenzeugen, Bolvinov und dem Bürgermeister von Charkiw, Terekhov.