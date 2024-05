Der Friedensgipfel braucht Biden - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wenn Joe Biden nicht am Friedensgipfel teilnimmt, wird dies nur von Wladimir Putin beklatscht werden, sagte der ukrainische Regierungschef.

Die mögliche Abwesenheit von US-Präsident Joe Biden auf dem Friedensgipfel in der Schweiz wird „keine sehr starke Entscheidung“ sein, die von Wladimir Putin persönlich beklatscht werden wird. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer Pressekonferenz mit dem belgischen Ministerpräsident Alexander de Croo am Dienstag, den 28. Mai in Brüssel.

„Ich würde es sehr begrüßen, wenn US-Präsident Joseph Biden persönlich anwesend wäre. Und ich weiß, dass Amerika den Friedensgipfel unterstützt, aber Sie und ich wissen nicht, auf welchem Niveau. Ich glaube nicht, dass das eine sehr starke Entscheidung ist. Ich denke schon, bei allem Respekt für jeden Menschen in den Vereinigten Staaten, denn sie helfen uns sehr“, erklärte er.

Laut Selenskyj ist jetzt alles ganz einfach: „Es wird einen Friedensgipfel geben, der von der ganzen Welt organisiert wird, und dann wird es auch etwas geben, was Russland zu tun versuchen wird. Und ich glaube, dass Präsident Biden auf dem Friedensgipfel gebraucht wird und auch von anderen Staats- und Regierungschefs, die sich die Reaktion der Vereinigten Staaten ansehen.“

„Seine Abwesenheit wird von Putin nur beklatscht werden. Und stehend“, bemerkte der ukrainische Führer.

Selenskyj fügte außerdem hinzu, dass er auf eine Reaktion auf die Teilnahme Chinas, Brasiliens und einiger Vertreter Afrikas am Friedensgipfel warte, und von letzteren gebe es bereits positive Signale.

Frühere Medien berichteten, dass Joe Biden den Friedensgipfel in der Schweiz auslassen könnte. Der US-Präsident könnte stattdessen angeblich zu einer geplanten Wahlkampfspendenveranstaltung in Kalifornien fahren.