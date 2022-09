Die Frontlinie in der Ukraine ist um 500 km geschrumpft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

An vielen Abschnitten der insgesamt über zweitausend Kilometer langen Frontlinie finden schwere Kämpfe statt. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 25. September, in einer Videoansprache.

Wir sprechen über die Regionen Donezk, Charkiw, Cherson, Mykolajiw und Saporischschja.

„Es gibt positive Ergebnisse in mehreren Bereichen“, sagte das Staatsoberhaupt.

Er betonte, dass keine politischen oder militärischen Pläne des Aggressorlandes Russland die Aufgabe der Ukraine ändern werden – für das Leben und die Freiheit der Ukrainer zu kämpfen.

Gleichzeitig, so Selenskyj, stehe der Ukraine eine schwierige Woche bevor.

„Es steht eine schwierige Woche bevor. Kein einfacher Weg. Keine einfachen Herausforderungen. Aber vor uns liegt der Sieg. Und es wird auf jeden Fall passieren“, sagte er.

Inzwischen ist im Internet ein Video aufgetaucht, das die Veränderungen auf der Schlachtkarte in sieben Kriegsmonaten zeigt…