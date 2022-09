Der Garantiefonds verkauft das Einkaufszentrum "Magellan" in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Der Einlagensicherungsfonds hat im Rahmen des Verkaufs von Vermögenswerten der „MR Bank“ (ehemalige „Sberbank“) das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum „Magellan“ versteigert.

Dies teilte der Pressedienst des Fonds mit.

Die Versteigerung findet am 12. Oktober statt. Die Forderungsrechte aus Darlehensverträgen, Forderungen und Immobilien der „MR Bank“, insbesondere das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum „Magellan“, werden zum Verkauf gestellt.

Das Gebäude des Einkaufszentrums mit einer Fläche von 28,5 Tausend m2 befindet sich in der Nähe der Metrostation Teremky in Kiew an der Kreuzung der wichtigsten Verkehrswege – der Odessa-Autobahn und der Ringstraße.

Zusammen mit dem Gebäude werden die Forderungsrechte aus zwei mit einer juristischen Person abgeschlossenen Darlehensverträgen und Forderungen verkauft. Die Kredite sind durch technologische Ausrüstung, insbesondere für die Milchverarbeitung, Anspruchsrechte auf den Erhalt von Erlösen/Waren und finanzielle Garantien gesichert.

Der dritte Teil des Loses ist ein Immobilienkomplex mit einer Fläche von 13 Tausend m2 im Dorf Krupets in der Region Chmelnyzkyj.

Der Startpreis des Loses beträgt 3,2 Milliarden Hrywnja.

Wir erinnern Sie daran:

Der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat hat beschlossen, die Unternehmensrechte der ukrainischen Tochtergesellschaften der russischen Sberbank und VEB.RF zu verstaatlichen. Es handelt sich um die in der Ukraine registrierten Banken „International Reserve Bank“ und Prominvestbank (99,772644% der Aktien gehören dem russischen Staatsunternehmen „VEB“. RF“ bzw. „Vnesheconombank“).

Das Verfahren zur Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 25,6 Mrd. Hrywnja der „MR Bank“ und der „Prominvestbank“ wurde am 19. Mai ausgesetzt. Später erklärte die Regierung, dass sie die Aufteilung der beschlagnahmten Vermögenswerte auf die staatlichen Strukturen vorbereite, aber der Prozess dauerte länger als erwartet.