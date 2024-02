Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Erdgaspreis in Europa ist unter den psychologischen Meilenstein von 300 $ gefallen. Dies geht aus den Daten der Londoner Börse ICE vom Montag, den 12. Februar, hervor.

Die Kosten für März-Futures am TTF-Hub in den Niederlanden fielen auf 288,6 $ pro 1.000 Kubikmeter oder 25,86 Euro pro MWh (auf der Grundlage des aktuellen Euro-Dollar-Wechselkurses, die Preise an der ICE werden in Euro pro MWh angegeben).

Der gesamte Preisrückgang seit Beginn des Tages beträgt bereits etwa 4%. Der aktuelle Preis ist der niedrigste seit dem 17. Juli 2023.

Marktanalysten stellen fest, dass die Gaspreise in Europa angesichts hoher Gasreserven und der Erwartung von warmem Wetter in der Region in der nächsten Woche fallen.

Derzeit sind die unterirdischen Gasspeicher (Underground Gas Storage) in Europa zu 67,02% gefüllt (14,77% höher als der Durchschnitt zu diesem Zeitpunkt in den letzten fünf Jahren) – sie enthalten 73,86 Milliarden Kubikmeter Gas.

Die europäischen Länder haben ihre unterirdischen Gasspeicher bereits Mitte August zu 90% für die Heizsaison gefüllt, und zu Beginn der Entnahmesaison hatten sie einen Rekordstand von 99,63% an Gas in ihnen angesammelt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Russland aufgrund des Krieges in der Ukraine die Hälfte seiner Gasexporte verloren hat. Diese für die Raschisten enttäuschenden Daten wurden vom stellvertretenden russischen Ministerpräsidenten Aleksandr Novak gemeldet.