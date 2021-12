Gasprom liefert zehn Tage lang kein Gas über Polen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Gasprom transportiert den zehnten Tag in Folge kein Gas durch die Jamal-Europa-Pipeline, wie aus den Daten des Buchungssystems der GSA-Plattform hervorgeht.

Der physische Gasfluss durch die Jamal-Europa-Pipeline nach Deutschland wurde am 21. Dezember unterbrochen, und der Abschnitt wird seitdem im Reverse-Modus betrieben. Vor dem Hintergrund der verringerten Pumpleistung durch die Pipeline überstieg der Gaspreis in Europa zum ersten Mal in der Geschichte 2.150 $. Der Preis liegt jetzt bei 1.100 Dollar.

Am Vortag gab Gasprom bekannt, dass die Nord Stream 2-Pipeline betriebsbereit ist, aber erst nach ihrer Zertifizierung in Deutschland in Betrieb genommen werden kann. Dies wird nicht vor dem Sommer 2022 erwartet…