Generalstab: Russische Föderation aktiviert Truppen in Transnistrien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren haben mit der Verlegung von Truppen nach Transnistrien begonnen. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am Samstag, den 2. April, in einer Morgenbesprechung mit.

„Die Bemühungen, russische Truppenteile, die in der transnistrischen Region der Republik Moldau stationiert sind, für Provokationen und Demonstrationen an der Grenze zur Ukraine zu gewinnen, wurden intensiviert. Die Verlegung russischer Truppen und Einheiten der so genannten transnistrisch-moldauischen „Republik“ zur Vorbereitung einer Demonstration der Bereitschaft für eine Offensive und möglicherweise für Kampfhandlungen gegen die Ukraine wurde festgestellt“, heißt es in dem Bericht.

Der Feind hat auch seine Arbeit mit „Freiwilligen“ intensiviert. am 1. April kündigte das russische Verteidigungsministerium ein militärisches Ausbildungslager mit Reservisten vom 4. April bis 23. Mai 2022 an.

In der Ukraine zieht der Feind seine Truppen in bestimmte Richtungen zurück, wahrscheinlich um die Kräfte für weitere Offensiven in den Regionen Slobozhanske, Donezk und Luhansk zu bündeln. Was die Region Luhansk betrifft, so hat der Feind erhebliche Verluste erlitten. In Altschewsk wurden etwa 30 Verwundete aus dem Gebiet der Kampfhandlungen bei Popasna in das örtliche Krankenhaus eingeliefert. Und in der vergangenen Woche haben die Einheiten des so genannten 2. Armeekorps der Besatzer rund 800 Verluste erlitten.

Eine Gruppe von Truppen der Streitkräfte der Ukraine in den Regionen Donezk und Luhansk hat im Laufe des Tages 9 feindliche Angriffe abgewehrt. Das ukrainische Militär zerstörte 8 russische Panzer, 44 gepanzerte Kampffahrzeuge, 16 Fahrzeuge und 10 Artilleriesysteme.

Zuvor hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erklärt, dass der Rückzug bestimmter Einheiten aus dem Gebiet der Regionen Kiew und Tschernihiw sowie die Umgruppierung der feindlichen Truppen fortgesetzt wird.

