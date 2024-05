Der Generalstab hat die Verluste der russischen Armee in dieser Woche berechnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Zeit vom 19. bis 26. Mai gelang es den ukrainischen Streitkräften, drei Flugzeuge, ein Schiff und 11 Flugabwehrsysteme der Russen auszuschalten.

In einer Woche im Krieg in der Ukraine, vom 19. bis 26. Mai, hat die russische Armee 8.900 Soldaten und Dutzende von Ausrüstungsgegenständen verloren. Dies teilte der Kommandeur der Bodentruppen Alexander Pawljuk am Sonntag, den 26. Mai, im Telegram mit.

Zwischen dem 19. und 26. Mai gelang es dem ukrainischen Militär, drei Flugzeuge, ein Schiff und 11 Luftabwehrsysteme der Russen zu zerstören.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen vom 19. bis 26. Mai beliefen sich vorläufig auf:

8900 Personen, * Panzer – 86 Einheiten, * gepanzerte Kampffahrzeuge – 173 Einheiten, * Artilleriesysteme – 266 Einheiten, * Mehrfachraketenwerfer – 9 Einheiten, * Flugabwehrsysteme – 11 Einheiten, * Flugzeuge – 3 Einheiten,schiffe – 1 Einheit, * unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 270 Einheiten, * Marschflugkörper – 5 Einheiten, * Kraftfahrzeugausrüstung und Tankwagen – 388 Einheiten, * Spezialausrüstung – 34 Einheiten. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die ukrainischen Streitkräfte am 25. Mai 12 Panzer, 17 gepanzerte Kampffahrzeuge und 24 Artilleriesysteme zerstört haben. Darüber hinaus schossen ukrainische Kampfflugzeuge eine weitere russische SU-25 ab.