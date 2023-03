Der georgische Ministerpräsident hat ukrainische Politiker als Verlierer bezeichnet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der georgische Ministerpräsident Irakli Garibaschwili hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und ukrainische Politiker aufgefordert, sich nicht in die inneren Angelegenheiten seines Landes einzumischen.

„Die Lage in der Ukraine ist schwierig. Eine Eskalation ist zu erwarten. Nach unseren Informationen bereitet die Ukraine Gegenangriffe vor, es wird wahrscheinlich sehr schwere Kämpfe in der Region Donezk im Allgemeinen geben, und nach dem Sturz von Bachmut wird die Situation wahrscheinlich noch schwieriger werden“, sagte Garibaschwili im Sender Imedi.

Gleichzeitig kritisierte er Selenskyj dafür, dass er die Demonstranten gegen das Gesetz über „ausländische Agenten“ unterstützt.

„Wenn eine Person, die kämpft, herauskommt und auf eine zerstörerische Kundgebung reagiert, die von mehreren Tausend Menschen hier in Georgien abgehalten wird, ist das ein direkter Beweis dafür, dass diese Person involviert und motiviert ist, hier etwas zu bewirken. Klitschko kam heraus, Feygin kam heraus, einige unbekannte Leute, ukrainische Politiker, Arachamija und einige schmutzige Verlierer, die sagen, dass Veränderungen, ein Putsch nötig sind, was eine direkte Einmischung (in die Politik des Landes) ist“, sagte der georgische Ministerpräsident.

Er merkte an, dass er der Ukraine Frieden und die Vereinigung des Landes wünsche.

„Aber kümmern Sie sich zuerst um sich selbst und das Land, und wir werden uns um unser Land kümmern. Das möchte ich allen sagen“, sagte Garibaschwili.