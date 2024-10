Das Gericht hat die Leiterin der Chmelnyzkyj MSEC verhaftet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Tetyana Krupa kann aus der Haft entlassen werden, wenn sie eine Kaution in Höhe von 500 Millionen Hrywnja erhält.

Das Gericht hat die Leiterin des regionalen Zentrums für medizinisches und soziales Fachwissen (MSEK) in Chmelnyzkyj verhaftet. Darüber berichtete das Büro des Generalstaatsanwalts am Montag, den 7. Oktober.

„Das Pechersky-Bezirksgericht von Kiew hat sich für eine Zwangsmaßnahme in Form der Festnahme des Leiters des regionalen MSEK entschieden, der der illegalen Bereicherung (Artikel 368-5 des Strafgesetzbuches der Ukraine) verdächtigt wird“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verdächtige mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 500 Millionen Hrywnja in Haft genommen wird.

„Es ist auf diese Maßnahme der Zurückhaltung bestanden Staatsanwälte in ihrer Petition“, fügte in der Abteilung.

Wir werden daran erinnern, dass am 4. Oktober bekannt wurde, dass die Leiterin der MSEC in der Region Chmelnyzky und ihre Verwandten bei Durchsuchungen 6 Millionen Dollar in bar und viele andere Vermögenswerte gefunden haben. Die Massenmedien erfuhren, dass die Angelegenheit Tetyana Krupa betrifft, die Abgeordnete des Dieners des Volkes im Regionalrat von Chmelnyzkyj ist. Krupa arbeitet seit 2008 als Chefarzt der regionalen MSEC.

Am Samstag berichtete das State Bureau of Investigation, dass die Leiterin des regionalen MSEC-Zentrums in Chmelnyzkyj festgenommen wurde. Sie wurde der illegalen Anreicherung verdächtigt.