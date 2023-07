Ein Geschäftsmann in der Region Odessa hat versucht, Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine zu bestechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Strafverfolgungsbehörden haben einen Geschäftsmann in der Region Odessa festgenommen, der den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Ukraine eine Bestechungssumme von 90.000 Euro angeboten hat. Dies ist auf der Website des speziellen Dienstes am Samstag, 8. Juli berichtet.

Es wird angegeben, dass für dieses Geld der Mann angeboten, Ermittlungsmaßnahmen zu stoppen und nicht zu beschlagnahmen Eigentum im Rahmen eines Strafverfahrens.

„Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine berichteten jedoch sofort ihren Vorgesetzten über ein solches „Angebot“ und überlegten sich eine operative Kombination. So konnten die kriminellen Handlungen der Person dokumentiert werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohn- und Arbeitsadresse in der Stadt Reni wurde der gesamte Betrag der Bestechungssumme entdeckt“, heißt es in dem Bericht.

Der Täter entpuppte sich als Direktor eines der Logistikunternehmen. Er ist Verdächtiger in einem anderen Strafverfahren des ukrainischen Sicherheitsdienstes, in dem es um Korruptionspraktiken bei der Ausfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse geht.

Die Ermittler teilten ihm mit, dass der Verdacht auf den Artikel über das Anbieten, Versprechen oder Gewähren eines unrechtmäßigen Vorteils an einen Regierungsbeamten (Teil 3 von Artikel 369 des Strafgesetzbuches der Ukraine) gestützt sei.

Zurzeit wird die Frage einer vorbeugenden Bestrafung in Form einer Haftstrafe geprüft. Ihm drohen bis zu 8 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahme des Vermögens.

