Das Gesundheitsministerium hat die Liste der Quarantänezonen in der Ukraine aktualisiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine hat die epidemiologische Situation aktualisiert. Mit Stand vom 10. Februar befindet sich nur noch eine Region in der gelben Quarantänezone, zwei in der roten und die restlichen Regionen in der orangen Zone. Das Gesundheitsministerium sagte.

Nur die Region Poltawa befindet sich in der gelben Quarantänezone, obwohl sie gestern auch die Regionen Kirowohrad, Dnipropetrowsk und Saporischschja umfasste.

Die Städte Kiew, Winnyzja und Wolhynien liegen in der orangefarbenen Zone. Kiew, Winnyzja, Wolhynien, Dnipropetrowsk, Donezk, Schytomyr, Sakarpattja, Saporischschja, Kiew, Kirowohrad, Luhansk, Lemberg, Mykolajiw, Odessa, Sumy, Ternopil, Charkiw, Cherson, Chmelnyzkij, Tscherkassy, Tschernihiw, Tscherniwzi Regionen.

Die Regionen Iwano-Frankiwsk und Riwne liegen im roten Bereich.

Morgen, am 11. Februar, werden die Oblaste Sakarpattia, Lugansk und Chmelnyzkyj in die rote Zone übergehen…