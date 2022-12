Google stellt 2 Millionen Dollar für die digitale Bildung der Ukrainer zur Verfügung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Google stellt 2 Millionen Dollar für die digitale Bildung der Ukrainer und 50 Tausend Workspace-Lizenzen für die Regierung zur Verfügung. Das gab der Minister für digitale Transformation Mykhailo Fyodorov bekannt.

„Wir haben uns bei einem Treffen mit dem Team des Technogiganten darauf geeinigt. Die Google-Dienste sind bereits Teil der Infrastruktur des Ministeriums für digitale Transformation geworden. Andere Regierungsbehörden können nun schneller arbeiten, trotz des Beschusses und der ständigen Bedrohung durch Cyberangriffe seitens der Russen. Dies wird durch 50.000 Google Workspace-Lizenzen unterstützt, die die Behörden das ganze Jahr über kostenlos nutzen können“, sagte der Minister.

Der Minister sagte auch, dass Google die Entwicklung der digitalen Kompetenz der Ukrainer und die Bildung unterstützt.

„Der neue Zuschuss in Höhe von 2 Millionen Dollar wird verwendet, um den Ukrainern digitale Kompetenz zu vermitteln, die digitale Kluft zu überbrücken und die Plattform Diya.Tsifrovaya Osvita zu erweitern. Wir werden eine englischsprachige Version des Portals mit Umschulungsprogrammen, personalisierten Lernpfaden mit KI-Elementen und Beschäftigungsempfehlungen einführen. Dies wird es vielen ermöglichen, in Zukunft gefragte Arbeitsplätze zu finden und zum wirtschaftlichen Aufschwung des Landes beizutragen“, so der Minister in einer Erklärung.