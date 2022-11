Der "Grain From Ukraine"-Gipfel fand statt.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 26. November, fand in Kiew das Gründungsgipfeltreffen der neuen humanitären Initiative „Grain From Ukraine“ (Getreide aus der Ukraine) statt. Das teilte der Pressedienst des ukrainischen Präsidenten mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Initiative die globale Bedeutung der Ernährungssicherheit und die globale Rolle der Ukraine und unserer Partner bei der Gewährleistung dieser Sicherheit unterstreicht.

„Wir planen, von den ukrainischen Häfen aus mindestens 60 Schiffe in die Länder zu schicken, die am stärksten von der Nahrungsmittelkrise betroffen sind und dringend Hilfe benötigen. Dazu gehören Länder wie Äthiopien, Sudan, Südsudan, Somalia, Kongo, Kenia, Jemen und andere. Wir haben im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem UN-Ernährungsprogramm bereits beachtliche Ergebnisse erzielt, aber wir können noch mehr tun“, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Jedes Schiff mit Getreide, das im Rahmen der Initiative „Getreide aus der Ukraine“ von ukrainischen Häfen aus verschifft wird, bietet Nahrung für durchschnittlich 90.000 Menschen.

„Sechzig Schiffe werden die Ernährungssicherheit für Millionen von Menschen garantieren. Dies wird einer der größten Beiträge zur globalen Stabilität sein – ein echter, notwendiger Schritt. Ich danke allen Staats- und Regierungschefs und Ländern, die helfen und die Menschheit verteidigen und dem russischen Terror die Stirn bieten. Schritt für Schritt werden wir Frieden und Sicherheit zurückbringen. Da bin ich mir sicher“, sagte der Präsident.