Grenzschutzbeamte nennen Wert der im Tankwagen gefundenen Zigaretten

Der Wert der geschmuggelten Zigaretten, die am Vortag in einem Tankwagen mit angeblichem Sonnenblumenöl gefunden wurden, wird auf 6 Mio. Hrywnja geschätzt. Dies teilte der staatliche Grenzdienst am Sonntag, den 12. März, mit.

Die Agentur erinnerte daran, dass gestern an der Grenze zu Rumänien ein mit einer großen Ladung Tabakwaren beladener Lastwagen gestoppt wurde.

„Die Zählung der entdeckten Zigaretten ist nun abgeschlossen. Insgesamt hatte der Ukrainer 200 Kisten mit mehr als 100 Tausend Packungen Tabakwaren in den Konstruktionsmerkmalen des Lastwagens transportiert“, heißt es in der Erklärung.

Der geschätzte Wert der Schmuggelware, die nach Großbritannien geliefert werden sollte, belief sich auf mehr als 6 Millionen Hrywnja, mit weiteren 1,3 Millionen Hrywnja für Sattelzugmaschine, Sattelauflieger und Tankcontainer…