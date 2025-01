Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine muss in der stärkstmöglichen Position sein, bevor der designierte US-Präsident Donald Trump sein Amt antritt. Großbritannien bleibt die Führungsmacht.

Dies erklärte der britische Ministerpräsident Keir Starmer, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Guardian.

„Es ist sehr wichtig, dass die Ukraine in der stärkstmöglichen Position ist. Dafür habe ich mich eingesetzt, seit ich Ministerpräsident bin“, sagte er bei einem Besuch in einem Krankenhaus in Kiew.

Starmer sagte, dies sei sein siebtes Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Ich befinde mich in der Verbrennungsstation eines Kiewer Krankenhauses, das uns auf düstere Weise daran erinnert, welch hohen Preis die Ukraine zahlt. Deshalb müssen wir die notwendige Unterstützung leisten“, sagte der britische Ministerpräsident.

Starmer sagte, dass er dies heute mit Präsident Selenskyj besprechen werde. „Wir dürfen niemals nachgeben, und wir haben eine führende Rolle gespielt“, fügte er hinzu.

Zur Erinnerung: Der britische Ministerpräsident Keir Starmer wird am 16. Januar Kiew besuchen. Der Zweck des Besuchs ist die Unterzeichnung eines Abkommens über eine 100-jährige Partnerschaft mit der Ukraine. Das Abkommen wird auf neun Hauptpfeilern beruhen.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass er die Unterstützung für die Ukraine reduzieren will. Darüber hinaus will er Frieden zwischen Russland und der Ukraine erreichen. Laut Bloomberg sind die europäischen Verbündeten der Ukraine vorsichtig optimistisch, was Trumps Pläne angeht, da sie erwarten, dass er Kiew nicht zwingen wird, voreilige Verhandlungen mit Russland aufzunehmen.