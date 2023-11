Griechische Tanker haben die Menge des aus Russland transportierten Öls reduziert - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die griechischen Eigner von Öltankern haben beschlossen, die Menge des von ihnen transportierten russischen Rohöls zu reduzieren. Dies meldet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der Agentur zufolge wird die Zahl der griechischen Öltanker, die nach Russland fahren, in diesem Monat um ein Viertel im Vergleich zum letzten Monat und um 60 Prozent im Vergleich zum Juni reduziert.

Die Medienagentur stellt fest, dass Russland immer noch auf die Hilfe ausländischer Schiffsbetreiber angewiesen ist, um sein Öl auf den Weltmarkt zu bringen.

Die Nachrichtenagentur geht davon aus, dass griechische Tanker im November nur 15 Ladungen des russischen Flaggschiffs Ural-Rohöl aus den Häfen der Ostsee und des Schwarzen Meeres transportieren werden. Im Oktober waren es noch 20.

Die Medienagentur erinnerte daran, dass das US-Finanzministerium zuvor Briefe an die Tankereigner geschickt hatte, in denen sie aufgefordert wurden, zu erklären, was sie getan haben, um die Preisobergrenze für russisches Rohöl einzuhalten. Vertreter der beiden in Athen ansässigen Unternehmen erklärten, sie würden „vorsichtig agieren und die Situation einschätzen“.

Wie wir bereits geschrieben haben, hat das US-Finanzministerium 30 Firmen, die bis zu hundert Öltanker kontrollieren, Briefe geschickt, in denen sie im Falle eines Verstoßes gegen die Preisobergrenze für russisches Öl mit Gefängnisstrafen drohen.